Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Einbruch in Discounter

Hamm-Mitte (ots)

Zwischen Dienstag, 20. Juli, 14.30 Uhr und Mittwoch, 21. Juli, 8.30 Uhr, brachen Unbekannte erneut in einen Lebensmittel-Discounter an der Gustav-Heinemann-Straße ein. Die Täter schlugen ein zur Poststraße liegendes Fenster ein und gelangten so in das Objekt. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Tat und mögliche Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell