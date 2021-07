Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Smartphone während Restaurantbesuch gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Während eines Restaurantbesuches auf der Martin-Luther-Straße am Mittwoch, 21. Juli, wurde das Handy einer 34-Jährigen gestohlen. Die Münsteranerin setzte sich gegen 18.30 Uhr an einen Tisch in dem Restaurant, ihr Smartphone legte sie dabei auf dem Tisch ab. Kurze Zeit später erschien eine Frau am Tisch, hielt der 34-Jährigen eine Speisekarte vor und gestikulierte damit wild herum. Als ein Restaurantmitarbeiter den Vorfall bemerkte, wurde die Unbekannte des Hauses verwiesen. Kurze Zeit später bemerkte die Frau aus Münster dann, dass ihr Smartphone verschwunden war. Die Diebin ist schlank und geschätzt etwa 25 Jahre alt. Sie trug einen Mundschutz und hatte ihre braunen, langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Nach Angaben der Münsteranerin hat die Frau ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Das entwendete Smartphone der Marke "Samsung" ist dunkelblau. Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes oder zu der unbekannten Frau nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

