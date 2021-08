Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stürzt auf Waldweg und verletzt sich (24.08.2021)

Konstanz (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz auf einem abschüssigen Waldweg, der parallel zur Mainaustraße/Landesstraße 219 verläuft, zugezogen. Ein 22-Jähriger stürzte mit einem Mountainbike "Whistler" alleinbeteiligt. Rettungskräfte brachten ihn zu Untersuchungen in ein Krankenhaus. Am Rad entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

