Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Nur die Haustür zugezogen - Einbrecher machen Beute

Duisburg (ots)

Auf der Kammerstraße haben sich Einbrecher am Dienstagabend (2. März, 18 Uhr bis 19:30 Uhr) offensichtlich eine lediglich zugezogene und nicht verschlossene Haustüre zu Nutze gemacht. Sie flipperten die Tür auf, durchsuchten die Schränke und flüchteten unbemerkt mit Bargeld. Bei der sogenannten Flippermethode schieben die Täter ein Stück hartes Plastik auf Höhe des Schlosses in den Türspalt. Sie drücken die Falle, die mit der Klinke verbunden ist, zurück und öffnen die Tür. Die Polizei rät daher, beim Verlassen der Wohnung die Türe nicht nur zuzuziehen, sondern abzuschließen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Mehrfamilienhaus an der Kammerstraße direkt an der Einmündung zur Eichendorffstraße gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800.

