POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße wurde am Mittwoch, 21. Oktober, eine 34-jährige Opelfahrerin aus Hamm leicht verletzt. Ein 65-jähriger Fahrer eines Peugeots fuhr gegen 16 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Wilhelmstraße und stieß mit dem Fahrzeug der 34-Jährigen, die stadtauswärts unterwegs war, zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Opelfahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Autos, die beide von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr konnte durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (hei)

