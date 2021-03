Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: 16-jähriger Radfahrer bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Duisburg (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer überquerte am Dienstagmorgen (2. März, 08:20 Uhr) die Düsseldorfer Straße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Im Schlenk und stieß dort mit einer kreuzenden Straßenbahn zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Jugendliche zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Derzeit besteht Lebensgefahr. Wegen eines Schocks kam der 38-jährige Straßenbahnfahrer ebenfalls in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme war die Düsseldorfer Straße zwischen der Straße Im Schlenk und der Buchholzstraße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Ein Sachverständiger sowie ein Unfallaufnahmeteam aus Essen wurden zur Begutachtung der Unfallstelle hinzugezogen.

