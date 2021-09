Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrerin verursachte unter Alkohol- u. Drogenbeeinflussung Unfall - Rucksack aus Auto entwendet - Auto zerkratzt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Betrunkene Autofahrerin stand auch unter Drogeneinfluss

Am Sonntagnachmittag verursachte eine 36-jährige Autofahrer unter Einfluss von Alkohol und Drogen einen Verkehrsunfall. Sie befuhr gegen 16.45 Uhr die Sulzbach Straße und verlor unmittelbar vor der Einmündung zur B 14 die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in den Grünstreifen, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und schleuderte dann an der Einmündung auf die B 14. Dort stieß sie mit zwei Pkw der Marke Opel zusammen, die in Richtung Winnenden gefahren sind. In einem dieser Fahrzeuge wurde eine 50-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

Die 36-jährige Unfallverursacherin flüchtete nach der Karambolage mit ihrem stark unfallbeschädigten Auto. Sie fuhr mit den luftleeren Reifen bis nach Backnang-Strümpfelbach, wo sie von Unfallzeugen bzw. Anwohnern bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten wurde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die 36-Jährige mit über 1,8 Promille am Steuer saß und unter Drogeneinwirkung stand. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und veranlasste eine Blutuntersuchung. Die unfallbeschädigten Autos, an denen ein Gesamtschaden von etwa 33000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

Waiblingen: Geparktes Auto beschädigt

Ein 79-jähriger Fahrer eines VW Touran streifte am Sonntagmorgen gegen 9:30 Uhr beim Einparken in der Fronackerstraße einen geparkten Mercedes. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt.

Korb: Auto zerkratzt

Zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag wurde die rechte Fahrzeugseite eines in der Straße Im Brühl geparkten Audi zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Rucksack aus Auto entwendet

Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 21:45 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter das hintere rechte Fenster eines VW Touran, der auf dem Parkplatz Stauferpark in der Winnender Straße abgestellt war, ein. Anschließend entwendete der Täter einen schwarzen Rucksack samt Laptop aus dem Pkw. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell