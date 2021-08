POL-SI: Asbestplatten im Wald entsorgt - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Burbach (OT Niederdresselndorf) (ots)

In der Zeit von Donnerstag (22.07.2021), 07:00 Uhr, bis Freitag (23.07.2021), 10:00 Uhr, haben unbekannte Täter an einem Waldweg in Burbach-Niederdresselndorf zwei Bigpacks mit Asbestplatten entsorgt. Der Tatort liegt etwa 500 Meter oberhalb/südlich des Friedhofs (Lützelner Straße).

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet deshalb Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

