Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher scheiterte mit Schneeschaufel - #polsiwi

Kreuztal (OT Krombach) (ots)

Nicht erfolgreich verlief ein Einbruchsversuch am frühen Montagmorgen (02.08.2021) in Kreuztal-Krombach.

Ein unbekannter Täter wollte gegen 02:45 Uhr in einen Getränkemarkt an der Hagener Straße einbrechen. Dabei nutzte er nach ersten Erkenntnissen eine Schneeschaufel. Er scheiterte bei seinem Versuch allerdings am Rolltor des Marktes, welches bei dem Vorfall beschädigt wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Kreuztal ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

