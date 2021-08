Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 18-Jähriger stürzt alkoholisiert mit Tretroller - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.08.2021) ist ein 18-Jähriger in Siegen mit einem Tretroller gestürzt. Der junge Mann war in der Straße "An den Drei Pfosten" unterwegs und wollte bergab in Richtung Schützenstraße fahren.

Seine Fahrt war jedoch nicht von langer Dauer. Er stürzte und verletzte sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, was auch nach ersten Erkenntnissen als Unfallursache erscheint.

Der 18-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell