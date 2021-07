Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Omnibus streift Auto (01.07.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 6.000 Euro Gesamtsachschaden hat ein Unfall am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Karlstraße gefordert. Ein 55-jähriger Busfahrer fuhr in Richtung Bahnhofstraße, im Gegenverkehr befand sich ein 20-Jähriger mit einem Audi A 6. An einer Engstelle der Straße scherte der Busfahrer mit seinem Setra Reisebus zu weit nach links aus und streifte dadurch das Heck des Audi.

