Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person in Gewahrsam genommen

Aalen (ots)

Crailsheim: Person in Gewahrsam genommen

Am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr wollte ein 33-jähriger Mann eine Veranstaltung in einer Halle am Volksfestplatz betreten. Da der Mann bereits stark alkoholisiert war, wurde dies durch die dortigen Securitys verhindert. In der Folge wurde der 33-Jährige immer aggressiver und stieß eine 54-jährige Security-Mitarbeiterin zu Boden, wodurch sich diese verletzte. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeikräften zeigte sich der Mann aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten. Er muss nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell