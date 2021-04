Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bürogebäude

Paderborn (ots)

(mb) Am Pagendarmweg ist in der Nacht zu Dienstag in ein Bürogebäude eingebrochen worden.

Der oder die Täter brachen ein Bürofenster auf und gelangten in das Gebäude. In mehreren Büros suchten sie nach Beute und brachen verschlossene Schubladen auf. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und flüchteten durch das aufgebrochene Fenster.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell