POL-AA: Ostalbkreis: In Wohnung eingebrochen - Taxifahrer geschlagen - Absolut falscher Schlafplatz - Paletten entzündet - Ungehaltener Gast - Unfallflucht - Fahrradunfälle - Sonstiges

Abtsgmünd-Untergröningen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 61 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag zu. Gegen 16.45 Uhr befuhr der Radler die Rötenbergstraße in Richtung B 19, wo er wegen eines Fahrfehlers stürzte. Der 61-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Aalen: Glücklicherweise wurde niemand verletzt

Gegen 18 Uhr am Sonntag hielten sich mehrere Kinder im Außenbereich vor einem Mehrfamilienhaus in der Luise-Hartmann-Straße auf, als unvermittelt von dort ein Messer geworfen wurde bzw. aus einem Fenster fiel. Das Messer streifte eine 6-Jährige am Schuh; das Kind wurde glücklicherweise nicht verletzt. Das Gemüsemesser wurde von der Polizei sichergestellt. Bislang ist nicht bekannt, wer das Messer aus dem Fenster warf; das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 7361/5240 um sachdienliche Hinweise.

Aalen: 11-Jähriger bei Sturz verletzt

Mehrere Schürfwunden und eine Verletzung am Kinn erlitt ein 11 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz auf dem Pump Truck im Bohnenstäßle in Hofherrnweiler. Der Junge wurde von der Besatzung eines Krankenwagens vor Ort behandelt und anschließend zu weiteren Untersuchungen in die Klinik verbracht.

Oberkochen: Schwer verletzter Fahrradfahrer

Mit seinem Fahrrad fuhr ein 22-Jähriger am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr den Heideweg hinab, wo er beim Einbiegen in die Langertstraße die Kontrolle über das Rad verlor und zu Boden stürzte. Der alkoholisierte Radler erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Zeugenaussagen zufolge war der junge Mann bereits kurz zuvor gestürzt, als er seine Basecap verlor und deshalb stark abgebremst hatte. Der 22-Jährige, der keinen Schutzhelm trug, wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Abtsgmünd: Mit dem Fahrrad aufgefahren

Zwei verletzte Radfahrer sind die Folge eines Unfalls, der sich am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr ereignete. Nebeneinander befuhren ein 89-Jähriger und eine 80-Jährige mit ihren Fahrrädern den Radweg zwischen Abtsgmünd und Wöllstein, welcher parallel zur B 19 verläuft. Als den beiden ein weiterer Radfahrer entgegenkam, ordnete sich der 89-Jährige hinter seiner Begleiterin ein, wobei er auf deren Rad auffuhr und beide Personen auf die Erde stürzten. Die beiden Radler wurden zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Zwischen Samstagabend 22.30 Uhr und Sonntagmorgen 00.30 Uhr flexten Unbekannte offenbar fachmännisch die Schranke am Zufahrtsweg zum Naturfreundehaus auf dem Braunenberg ab und warfen diese anschließend in das Gebüsch. Auch ein danebenstehendes Schild wurde von den Tätern mutwillig aus dem Sockel gerissen und umgestoßen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Taxifahrer angegangen und geschlagen

Drei junge Männer bestellten sich am Sonntagmorgen gegen 5.35 Uhr ein Taxi, um sich nach einer Party bei der Kolpinghütte nach Hause fahren zu lassen. Nachdem die drei kurz nach Fahrtbeginn bemerkten, dass es sich - nicht wie von ihnen vermutet - um Fifty-Fifty-Taxi handelte, wiesen sie den 44 Jahre alten Fahrer an, anzuhalten. Als dieser der Aufforderung nachkam, schlugen die Männer ihn durch einen Spalt in der Corona-Schutz-Plexiglasscheibe, stiegen dann aus, öffneten die Fahrertüre und schlugen anschließend mehrfach auf den 44-Jährigen ein, wobei dieser leicht verletzt wurde. Die drei Männer gingen dann zu Fuß davon. Pech für die Drei war dann allerdings, dass einer von ihnen seinen Geldbeutel im Fahrzeug vergaß. Entsprechende Ermittlungen gegen den 27-Jährigen wurden aufgenommen.

Aalen: 21-Jähriger im Ausnahmezustand

Vermutlich die Einnahme von Alkohol und Betäubungsmitteln war der Grund für den Ausnahmezustand eines 21-Jährigen. Dieser hatte sich am Freitagabend gegen 22.25 Uhr auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Julius-Bausch-Straße aufgehalten und sich dort wohl auch selbst verletzt. Der junge Mann wirkte orientierungslos und reagierte auf die eingesetzten Polizeibeamten äußerst aggressiv. Da der 21-Jährige wohl dringend ärztlicher Hilfe bedurfte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Gegen das Anlegen von Handschließen wehrte er sich vehement und beleidigte die Beamten. Der junge Mann wurde nach der Versorgung seiner Verletzungen in eine Klinik verbracht. Während der polizeilichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass er zur Festnahme ausgeschrieben ist. Nach seiner Genesung wird er daher einem Haftrichter vorgeführt.

Bopfingen: Ungehaltener Gast

Eine zu lange Wartezeit zum Backen einer Pizza war wohl der Grund einer Auseinandersetzung, bei der ein bislang Unbekannter sehr ungehalten reagierte. Der Mann hatte sich darüber empört, dass seine vorbestellte Pizza nicht fertig war und hatte sich daher in einem Dönerladen in der Spitalgasse lautstark beschwert. Der Unbekannte warf Aussagen des Ladenbesitzers zufolge, die Kasse vom Tresen und schlug mit der Faust ein Loch in eine Holztüre, ehe er das Geschäft wieder verließ. Der Mann ist ca. 50 Jahre alt und hat blonde Haare. Über den von ihm verursachten Sachschaden liegen keine Angaben vor. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Fahrzeug machte sich selbständig

Weil die Bremse nicht komplett angezogen war, machte sich das Wohnmobil eines 81-Jährigen am Sonntag zwischen 00 Uhr und 13.30 Uhr selbständig und rollte gegen einen in der Stettiner Straße abgestellten Mercedes Benz. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Ellwangen: Absolut falscher Schlafplatz

Gegen 6.40 Uhr am Sonntagmorgen löste der Einbruchsalarm eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße aus. Beamte des Ellwanger Polizeireviers stellten bei ihrer Nachschau einen betrunkenen Mann fest, der sich zwischen der Außen- und der Innenglasschiebetüre aufhielt. Durch die geschlossene Türe nahmen die Ordnungshüter Kontakt zu dem jungen Mann auf, der wohl glaubhaft versicherte, dass er gar nicht wisse, wie er in den Zwischenraum kam. Anscheinend hatte sich der 18-Jährige nach einem geselligen Abend auf den Heimweg gemacht und war, weil er Brezeln kaufen wollte, in das Geschäft gegangen. Wie er dort hineingekommen war, konnte er nicht mehr angeben. Nachdem dann aber die Türe nicht mehr aufgegangen war, hatte er sich zum Schlafen gelegt und wollte dann gegen 6.40 Uhr nach Hause gehen. Als er an der Schiebetüre gerüttelt hat, löste diese den Alarm aus. Der immer noch deutlich unter Alkohol stehende junge Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und dort von seinem Bruder abgeholt.

Bopfingen-Baldern: Radfahrer gesucht

Zeugenaussagen zufolge befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr die Röttinger Straße, wo er den Renault eines 53-Jährigen streifte. Der Radler, der wohl deutlich zu schnell fuhr, ist ca. 40 bis 45 Uhr alt und hat eine sportlich schlanke Figur. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil mit roten Ärmeln und einer schwarzen Hose. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Paletten und Baustellenschilder angezündet

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr ein Feuer am Berufschulzentrum in der Heidenheimer Straße gemeldet. Vor Ort wurde von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers festgestellt, dass Unbekannte mehrere Baustellenbeschilderungen und Paletten an der Gebäudefassade der Sporthalle angezündet haben. Das Feuer wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Bettringen gelöscht. Sachschaden entstand ersten Einschätzungen nach keiner. Die Ermittlungen werden vom Kriminalkommissariat Aalen übernommen, das unter Tel.: 07361/5800 um sachdienliche Hinweise bittet.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Motorradfahrer leicht verletzt

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend kurz vor 18 Uhr ereignete. Auf der Landesstraße 1160 in Fahrtrichtung Degenfeld überholte der 17-jährige Zweiradfahrer mit seiner KTM einen vorausfahrenden Sprinter. Dieser zog unvermittelt nach links, da er vermutlich einem Stück Metall auswich, das auf der Fahrbahn lag. Der Jugendliche wich ebenfalls nach links aus, verlor hierbei aber die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in einen Graben. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Hinweise auf den Sprinter bzw. dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Sonntagmorgen gegen 00.20 Uhr ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Mit ihrem Seat kam eine 28-Jährige auf der B 29 auf Höhe Hermannsfeld von der Straße ab, wodurch das Fahrzeug zunächst gegen die rechte Leitplanke und dann gegen die Mitteilleitplanke prallte. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: In Wohnung eingebrochen

Über ein Fenster gelangten Unbekannte am Samstag in ein Wohnhaus in der Hardtstraße, wo sie einen geringen Bargeldbetrag entwendeten. Der Einbruch wurde gegen 17.30 Uhr bemerkt. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

