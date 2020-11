Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81

Geisingen - Engen) Verkehrsunfall fordert Leichtverletzten (26.11.2020)

A 81 / Geisingen - Engen, Landkreis Tuttlingen

Eine leicht verletzte Person und Totalschaden eines Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, zwischen Geisingen und Engen auf der Bundesautobahn A81, etwa im Bereich der Immensitz-Brücke. Ein 44-jähriger Fahrer eines Renaults fuhr von Geisingen kommend in Richtung Engen und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Renault prallte gegen die Leitplanke auf dem Seitenstreifen und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam der Renault verkehrt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der leichtverletzte Fahrer wurde ins Klinikum Tuttlingen gebracht. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des beschädigten Wagens. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn in Richtung Singen teilweise gesperrt werden.

