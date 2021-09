Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Mann entblößt sich

Aalen (ots)

Bühlertann: Spiegelstreifer - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr fuhr eine 43-jährige Opel-Fahrerin auf der L1060 von Bühlertann in Richtung Fronrot. In einer Rechtskurve kam die 43-Jährige aufgrund der blendenden Sonne zu weit auf die Gegenfahrspur, sodass sie mit ihrem Außenspiegel einen entgegenkommenden Pkw streifte. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Kirchberg an der Jagst: Unfall auf der Autobahn

Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer war am Montagvormittag gegen 11:10 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Ein vor ihm fahrender 32-jähriger Mercedes-Fahrer musste aufgrund der Verkehrssituation stark abbremsen. Der 46-Jährige konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen den vor ihm fahrenden 32-Jährigen. Ein hinter den beiden fahrender 39-jähriger Mercedes-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf die beiden auf. Der 39-Jährige, sowie dessen Mitfahrer wurden in eine Klinik gebracht und untersucht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 23 000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden, konnte aber zwischenzeitlich wieder freigegeben werden.

Gaildorf: Mann entblößt sich

Am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr fuhr ein Mann mit einem weißen Roller auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Bahnhofstraße. Dabei hatte er sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt und präsentierte dieses öffentlich. Der Mann rangierte mehrmals auf dem Parkplatz und positionierte sich dabei so, dass er von mehreren Frauen gesehen werden konnte. Unter anderem drängte er sich dabei einer 51-jährigen und einer 17-jährigen Frau auf. Diese beiden konnten den Mann dabei beobachten, wie er auf den Parkplatz eines anderen Lebensmitteldiscounters fuhr und dort in gleicher Weise an ein junges Mädchen heranfuhr. Als die 51-Jährige und die 17-Jährige den Mann ansprachen und ihn aufforderten, damit aufzuhören, erschrak dieser und fuhr mit seinem Roller davon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zufolge soll der Mann etwa 50 Jahre alt sein. Er hatte einen 3-Tage-Bart und eine große, vernarbte Nase. Außerdem hatte er sonnengebräunte Haut und trug eine Bermuda-Badehose mit blau-orangenem Hawaiimuster. Weiter trug er ein beiges Blouson, khakibraune Crocks und grüne Socken. Er hatte eine dünne Statur und war mit einem silberblauen Helm und einem khakifarbenen Rucksack unterwegs. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

