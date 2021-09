Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer schwer verletzt

Aalen (ots)

Blaufelden: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gegen 17:45 Uhr am Montag befuhr ein 61-jähriger Daimler-Fahrer den Gemeindeverbindungsweg von Blaubach in Richtung Unterweiler. An der Kreuzung zur K 2521 wollte er diese geradeaus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 66-jährigen Radfahrers, welcher von Wittenweiler in Richtung Amlishagen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

