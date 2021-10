Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch- Baustellenzubehör beschädigt

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag (09.10.2021) auf Sonntag (10.10.2021) wurde in Umkirch, in der Straße "Am Gansacker", die Baustelle auf Höhe der Staatsbrauerei verwüstet. Es wurden mehrere Verkehrsschilder umgestellt und umgeworfen. Außerdem ist eine Ampel beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat gesehen haben und Hinweise auf den/ die Täter liefern können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07667 9117- 0 entgegengenommen.

