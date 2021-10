Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.10.2021, gegen 01.00 Uhr, brach ein Unbekannter in einer Gaststätte in Friedlingen ein. Durch mehrfache Tritte gegen einen Fensterrahmen gelangte er in die Gaststätte. Dort nahm der Unbekannte eine Kassenschublade mit, in welcher sich etwa 100 Euro Bargeld befand. Am Fenster entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

