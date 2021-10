Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Autofahrt endet auf einer Wiese

Freiburg (ots)

Ein alleinbeteiligter Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, 10.10.2021 gegen 8:25 Uhr bei Häg-Ehrsberg. Der 81-Jährige Fahrer kam aus bislang unbekannten Gründen auf der Landstraße 146 nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr den Hang einer Wiese hoch. Dort kam der PKW in einem Gebüsch zum Stehen. An dem VW Phaeton entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Mann wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

tb/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell