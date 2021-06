Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Parkrempler (01.06.2021)

Hüfingen (ots)

Beim Einparken ein Auto beschädigt hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Ein 87-jähriger Mercedes Fahrer touchierte einen geparkten Hyundai i 30 und verursachte dabei einen Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

