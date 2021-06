Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus durch Zerkratzen von zahlreichen Fahrzeugen

Trier- Stadtteil Trier-Nord (ots)

Am heutigen Feiertag kam es zu einer erheblichen Form des Vandalismus. In Trier Nord, genauer in der Paulinstraße und der Thyrsusstraße, wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt 20 Fahrzeuge mutwillig zerkratzt. Der oder die Täter hatten dabei am späten Nachmittag/ frühen Abend für ihre absolut sinnfreie Tat vermutlich weniger als eine Stunde benötigt. Leider liegen aktuell keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Die Polizei benötigt daher ihre Hilfe. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell