Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Außenlautsprecher des Idarer Brauhauses entwendet

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter rissen in dem Zeitraum zwischen Freitag,28.05.2021, bis Dienstag,01.06.2021, zwei Außenlautsprecher von einer Wand des Brauhauses in Idar und entwendeten diese. Es entstand nach dem derzeitigem Ermittlungsstand Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell