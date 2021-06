Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße

Baumholder (ots)

Am 02.06.2021 zwischen 13:00-13:30 Uhr befuhr ein Lkw die Hauptstraße in Baumholder in Richtung Kennedyallee. Dieser Lkw war mit einem Container mit Betonplatten beladen. Beim Fahren verlor er Teile der Platten, welche wiederum eine angrenzende Mauer beschädigten. Nach Zeugenangaben hielt der Lkw kurz an, lud die verlorene Ladung wieder auf und fuhr fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können.

