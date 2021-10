Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag, 10.10.2021, gegen 10.45 Uhr, die Traubengasse in Richtung Oberbaselweg. Beim Queren der Kreuzung übersah er einen auf der Feldgartenstraße fahrenden, von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Pkw-Fahrer. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro.

