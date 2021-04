Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus - 2 Personen vorläufig festgenommen

Attendorn (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 03.10 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem Lebensmittelmarkt in Attendorn. In unmittelbarer Tatortnähe wurden im Rahmen einer Nahbereichsfahndung die Polizeibeamten auf zwei Personen aufmerksam, die sich auf der Rückseite eines Wohnhauses aufhielten und hier augenscheinlich versuchten, eine Terrassentür einzudrücken. Zeitgleich wurde auch der Hauseigentümer auf den Vorfall aufmerksam und forderte die Personen auf, das Grundstück zu verlassen. Die beiden Personen, ein 40-jähriger Mann aus Finnentrop und ein 35-jähriger aus Attendorn, wurden durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

