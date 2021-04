Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Keine Hinweise auf vorsätzliche Inbrandsetzung

Olpe (ots)

Nachdem am Dienstag (13. April) gegen 22.45 Uhr ein Vereinsheim in der "Alten Landstraße" in Rhode vollständig abbrannte (Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65852/4888719), begutachtete heute ein Brandermittler der Kriminalpolizei in Olpe den Brandort. Vor Ort stellte er fest, dass der Brand außerhalb des Gebäudes seinen Ursprung nahm und sich auf das Gebäude ausbreitete. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geriet zunächst ein unmittelbar am Vereinsheim stehender Müllcontainer in Brand, von dem die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Wie das Müllbehältnis in Brand geriet, ist noch unklar. Es gibt aktuell keine konkreten Hinweise auf eine vorsätzliche Handlung.

