Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Altglas entsorgt - Handtasche aus Auto gestohlen

Freiburg (ots)

Eine 58-jährige Frau hielt am Freitag, 08.10.2021, gegen 19.30 Uhr, mit ihrem Pkw kurz am Altglascontainer im Rebacker an um Altglas zu entsorgen. Diesen kurzen Augenblick nutzte ein Unbekannter um eine Umhängetasche aus dem unverschlossenen Auto zu klauen. In der Umhängetasche befanden sich ein Smartphone, Identitätsdokumente, Bankkarten sowie 100 Euro und 100 Schweizer Franken Bargeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell