POL-FR: Freiburg-Altstadt: Räuberischer Diebstahl - Täter festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 07.10.2021, konnte ein Mann gegen 17:15 Uhr, in einem Einkaufszentrum befindlichen Laden in der Schiffstraße beobachtet werden, wie er einen Kopfhörer entwendete und in seinem mitgebrachten Rucksack verstaute. Als er nach dem Passieren des Kassenbereichs durch einen Ladendetektiv angesprochen wurde, hat dieser ihm mit seinem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen und ihn hierbei verletzt. Anschließend versuchte er zu flüchten.

Dem Personal gelang es mit weiteren Kollegen und Passanten den 34-Jährigen festzuhalten, bis die anschließend hinzugerufene Polizei den Mann letztendlich festnehmen konnte.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten Deutsch-Tunesier.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord führt die weiteren Ermittlungen.

kj/ms

