Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Hochwertige Mountainbikes sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer!

Freiburg (ots)

Zwei hochwertige Mountainbikes sind am Sonntagmorgen, 10.10.2021, am Bahnhaltepunkt in Unterlauchringen sichergestellt worden. Einem Passanten waren die hochpreisigen Fahrräder aufgefallen, die dort unverschlossen standen. Bislang konnten die Räder keinem Diebstahl zugeordnet werden. Eins der Räder ist vom Hersteller bmc, das andere ein Scott-Rad. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet die Eigentümer, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell