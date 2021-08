Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in Bonn-Dransdorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 19.08.2021, in dem Zeitraum zwischen 15:00 und 20:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Römerweg in Bonn-Dransdorf ein: Nach der Spurenlage verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Aufhebeln der Haustüre Zugang in die Räume, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Die Einbrecher verließen das Objekt schließlich unerkannt. Zu Art und Umfang der möglichen Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen beobachteten in den Tagen vor dem Einbruch zwei verdächtige Personen, die sich mehrfach in der Straße aufhielten:

1.Person:

weiblich 1,70m blonde Haare kräftige Statur

2.Person:

20-25 Jahre alt ca 190 cm groß sehr schlanke Statur blond - rötliche Haare, Seiten kurz, oben drauf lockig Jeans oder dunkle Jogginghose mit roten Streifen

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen und prüft auch, ob die beobachteten Personen in einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruch stehen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell