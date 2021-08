Polizei Bonn

POL-BN: Raubüberfall auf Spielhalle - Polizei fahndet nach flüchtigem Täter

Bonn-Lannesdorf (ots)

In der Nacht zum 19.08.2021 ereignete sich auf der Drachenburgstraße in Bonn-Lannesdorf ein Raubüberfall auf eine Spielhalle:

Gegen 00:40 Uhr betrat ein noch unbekannter Täter die Spielhalle und forderte den anwesenden Mitarbeiter auf, die Geldautomaten zu öffnen und das Bargeld herauszugeben. Seine Forderung verlieh der Unbekannte durch das Vorhalten einer Schusswaffe Nachdruck. Nachdem der Bedrohte die Automaten aufgeschlossen und das Bargeld an den Täter herausgegeben hatte, schloss der Räuber den Mitarbeiter in eine Toilette des Betriebes ein. Zuvor hatte er einen weiteren Zeugen in der Spielhalle in eine zweite Toilette eingeschlossen und gefesselt.

Der Räuber flüchtete nach den bisherigen Feststellungen mit einer Beute in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang in unbekannte Richtung.

Die von dem Mitarbeiter, der sich nach etwa 10 Minuten aus dem Toilettenbereich befreien konnte, alarmierten polizeilichen Einsatzkräfte leiteten unverzüglich Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein, die jedoch bislang noch nicht zur Festnahme des Täters führten. Zu ihm liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

ca. 170cm - 180cm groß 35 - 40 Jahre alt sprach arabisch und gebrochen deutsch

bekleidet mit dunkler Hose, helle Jacke,helle Basecap und schwarzem Mund-Nasen-Schutz führte einen blauen Müllsack mit

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Angaben zur Identität / zum aktuellen Aufenthaltsort der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

