POL-BN: Bonn: Fahrraddemonstration in Bonn am Samstag, 21.08.2021

Bonn (ots)

Am Samstag (21.08.2021) findet in Bonn eine Fahrraddemonstration unter dem Motto "Kidical Mass - Kinder auf's Rad!" statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 300 Teilnehmern, die sich ab 15 Uhr am Hofgarten versammeln und sich anschließend von dort aus auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Am Hofgarten, Adenauerallee, Sandkaule, Welschnonnenstraße, Römerstraße, Rosental, Heerstraße, Drotheenstraße, Kaiser-Karl-Ring, Hochstadenring, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Belderberg, Rathausgasse, Bischofplatz, Am Hof, Am Neutor, Am Hofgarten

Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr. Es kann auf dem Aufzugsweg zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

