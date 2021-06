Polizei Dortmund

POL-DO: Erfolgreicher Schlag gegen kriminellen Clan: Polizei Dortmund lädt zur Pressekonferenz ein

Dortmund (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Wie bereits mit der Pressemitteilung Nr. 0651 berichtet, hat die Polizei Dortmund am heutigen Morgen (24. Juni) 21 Objekte in Dortmund und Umgebung durchsucht. Hintergrund ist ein Verfahren gegen führende Mitglieder des in Dortmund ansässigen Miri-Clans und weitere Tatverdächtige unter anderem wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln.

Über die ersten Ergebnisse des Einsatzes heute und weitere Hintergründe wird die Polizei Dortmund gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Dortmund am Nachmittag in einer Pressekonferenz informieren: um 15 Uhr In der Aula des Polizeipräsidiums, Markgrafenstraße 102 in Dortmund

Als Ansprechpartner werden seitens der Polizei Dortmund Polizeipräsident Gregor Lange sowie die Leiterin des Einsatzes, Kriminaldirektorin Annette Henning, zur Verfügung stehen und seitens der Staatsanwaltschaft Dortmund Staatsanwalt (Gruppenleiter) Thomas Manthei sowie Staatsanwalt Henner Kruse.

Die Pressekonferenz wird selbstverständlich unter Berücksichtigung der geltenden Hygienemaßnahmen durchgeführt. Wir bitten Medienvertreter daher, eine FFP2-Maske zu tragen.

Aufgrund der Pandemielage bitten wir bei Interesse an einer Teilnahme dringend um vorherige Anmeldung. Hierzu melden Sie sich bitte unter Tel. 0231/132-1026.

