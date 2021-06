Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung in Oestrich - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0652

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße in der Nacht zu Mittwoch (23. Juni) sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge konnte ein Anwohner gegen 2.20 Uhr einen Brandgeruch im Hausflur wahrnehmen. Er verließ die Wohnung und sah nach. Dabei erkannte er im Bereich des Kellereingangs einen brennenden Gegenstand unterhalb der Tür. Der Mann reagierte umgehend und löschte das Feuer rechtzeitig, noch bevor dieses auf weitere Gegenstände übergreifen konnte.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Castroper Straße (in Höhe der Sperberstraße) beobachtet haben. Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441.

