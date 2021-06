Polizei Dortmund

POL-DO: 7-Jähriger von Rettungswagen in Dortmund erfasst und schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0649

Ein 7-Jähriger ist gestern (23.6.) von einem Rettungswagen an der Provinzialstraße/ Ecke Harpener Hellweg in Dortmund erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr gegen 13.35 Uhr der Einsatzwagen unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte in den Kreuzungsbereich der Provinzialstraße/Harpener Hellweg ein. Gleichzeitig standen drei Jungen an der Fußgängerampel und beabsichtigten, die Provinzialstraße in Richtung Westen zu überqueren.

Während der Rettungswagenfahrer sich mit seinem Fahrzeug in den Kreuzungsbereich nach ersten Erkenntnissen hereintastete und der Verkehr im Kreuzungsbereich stehen blieb, sprang für die Kinder die rote Ampel auf grünes Licht um. Laut Augenzeugen lief darauf ein 7-jähriger Dortmunder offenbar auf die Fahrbahn ohne den Rettungswagen als mögliche Gefahr zu erkennen.

Die Ermittlungen zum genauen Verkehrsunfallhergang dauern noch an. Nach ersten Hinweisen befand sich im Sichtbereich zwischen dem Rettungswagen und dem Jungen auch ein größeres Fahrzeug.

Im Rettungswagen befand sich ein Patient. Die Behandlung und Weiterfahrt übernahm ein weiterer angeforderter Rettungswagen. Durch den schweren Unfall war auch ein Team der Feuerwehr zur seelischen Betreuung eingesetzt. Körperlich verletzt wurde weiter niemand.

Gestern Mittag kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsstörungen.

