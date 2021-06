Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Fahrer/in eines weißen Transporters

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0648

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Bornstraße / Mallinckrodtstraße ist heute Vormittag (23. Juni) eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein Unfallbeteiligter flüchtete. Die Polizei sucht nun den Fahrer/die Fahrerin eines weißen Transporters.

Den ersten eigenen Angaben zufolge war die 31-jährige Dortmunderin gegen 9.25 Uhr mit ihrem Rennrad auf dem Radweg der Bornstraße in Richtung Süden unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender Transporter kreuzte plötzlich den Weg der Dortmunderin, als dieser offenbar von der Bornstraße nach rechts in die Mallinckrodtstraße abbog.

Durch die Berührung beider Fahrzeuge stürzte die Radfahrerin. Der Fahrer/die Fahrerin des Transporters fuhr indessen weiter in Richtung Westen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die leichtverletzte Frau.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer/der Fahrerin des weißen Transporters. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder des Fahrers machen? Zeugen und der Unfallbeteiligte werden gebeten sich bei der Polizeiwache Nord unter 0231-132-2321 zu melden.

