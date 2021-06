Polizei Dortmund

POL-DO: Kind von Auto erfasst - 7-Jähriger leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0650

Ein 7-jähriger Junge ist am frühen Mittwochabend (23. Juni) in Dortmund-Scharnhorst von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.

Nach ersten Zeugenangaben war der 25-Jährige aus Oberhausen gegen 18.25 Uhr auf der Straße Am Bellwinkelhof in Fahrtrichtung Osten unterwegs. Von dieser bog er nach rechts auf die Straße Geismerg ab. In Höhe der Hausnummer 2 trat ein kleiner Junge hinter geparkten Fahrzeugen plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto des 25-Jährigen erfasst.

Ein Rettungswagen brachte das leichtverletzte Kind aus Dortmund in ein Krankenhaus.

