POL-HH: 200820-2. Zuführung nach Ladendiebstahl in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.08.2020, 13:18 Uhr; Tatort: Hamburg-Harburg, Grooßmoordamm

Mit über zwanzig Artikeln unter dem Hemd: In einem Baumarkt in Harburg wurde am frühen Mittwochnachmittag ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen. Der Mann kam vor einen Haftrichter.

Der Ladendetektiv beobachtete, wie ein Mann diverse Artikel unter seiner Kleidung versteckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Der Detektiv hielt den Mann daraufhin an und verständigte die Polizei.

Beamte des Polizeikommissariats 46 überprüften den mutmaßlichen Ladendieb. Unter seinem Hemd hatte der Tatverdächtige insgesamt 22 Artikel im Gesamtwert von über 650 Euro versteckt, darunter eine Bohrmaschine, Akkus, Angelhaken und andere Kleinteile.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen, gegen den auch der Verdacht des illegalen Aufenthalts besteht, daraufhin vorläufig fest. Bei ihm handelt es sich um einen 45-jährigen Georgier.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und später von Ermittlern des zuständigen Landeskriminalamts 165 einem Haftrichter zugeführt.

