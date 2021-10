Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf dem Chilbiparkplatz - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 08.10.2021, zwischen 09:30 Uhr und 11.30 Uhr, ist ein auf dem Chilbiparkplatz in WT-Waldshut abgestellter Renault Clio von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Der blaue Renault war im oberen Bereich des Parkplatzes geparkt. Die Eigentümerin stellte einen größeren Streifschaden an der Beifahrerseite fest. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1500 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, entgegen.

