POL-FR: Wehr: Streit in Gaststätte eskaliert

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 09.10.2021, ist ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann in einer Gaststätte in Wehr eskaliert. Gegen 20:20 Uhr war es zunächst zum verbalen Schlagabtausch zwischen der 39-jährigen und dem 49-jährigen gekommen. Beide waren sich bekannt. Er folgte dann eine tätliche Auseinandersetzung, bei der die Frau ein Messer eingesetzt haben soll. Beide Beteiligten flüchten danach aus der Gaststätte. Während die Frau zu Hause angetroffen werden konnte und leichte Verletzungen aufwies, blieb der Mann indes verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass er sich im Laufe der Nacht in einem Krankenhaus ambulant behandeln ließ. Das mutmaßliche Tatmittel wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

