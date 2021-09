Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 5.30 und 9.30 Uhr in der Stolper Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter blauen Opel Meriva wurde von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

