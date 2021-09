Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Reifen entsorgt

Niederlangen (ots)

Am Dienstag haben bislang unbekannte Täter eine große Menge Autoreifen (siehe Foto) am Forstweg in Niederlangen illegal entsorgt. Vermutlich wurden die Reifen gegen 6.15 Uhr vom Anhänger eines grünen Treckers dort abgeladen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932-72100 in Verbindung zu setzen.

