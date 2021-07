Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autoreifen zerstochen (24.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Memelstraße. Ein Unbekannter zerstach an einem vor dem Haus Nummer 4 geparkten weißen Ford Transit beide linken Reifen und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell