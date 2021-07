Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Physio-Praxis (27.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Einbruch in eine Physio-Praxis begangen haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Rottweiler Straße. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und brachen Schränke auf, wobei ihnen Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags in die Hände fiel. Den dabei verursachten Sachschaden bezifferte die Polizei auf über 1.000 Euro. Personen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell