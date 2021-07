Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer streift Leitplanke (26.07.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Donaueschingen. Ein 29-jähriger VW-Fahrer fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bad Dürrheim und geriet im Bereich der Auffahrt Donaueschingen-Nord an die Mittelleitplanke. Diese streifte er auf rund 10 Meter Länge und beschädigte dadurch die gesamte linke Seite seines Autos erheblich. Der Sachschaden am VW beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 8.000 Euro, an der Leitplanke entstand kein Schaden.

