Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: verletzte Radfahrer, Sachbeschädigungen, weitere Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Roller umgeworfen und beschädigt

Am Mittwochvormittag wurde zwischen 9 Uhr und 10.15 Uhr ein in der Friedrichstraße abgestellter Motorroller von Unbekannten umgeworfen. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neuler: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Robert-Bosch-Straße/Ziegeleistraße missachtete am Mittwoch gegen 7 Uhr ein 49-jähriger Ford-Lenker beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 38-jährigen Ford-Lenkerin. Durch die Kollision entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Bremse mit Gaspedal verwechselt

Weil ein 76-jähriger BMW-Lenker am Mittwoch gegen 17.20 Uhr die Bremse mit dem Gaspedal verwechselte, fuhr er vom Kundenparkplatz einer Bank im Martin-Luther-Weg gegen den Eingangsbereich und beschädigte die Glastüre. Um Unfallzeitpunkt hielten sich keine Personen im SB-Bereich der Bank bzw. vor der Bank auf, so dass niemand gefährdet wurde. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Mutlangen: Radfahrerinnen schwer verletzt

Als am Mittwoch gegen 13.10 Uhr eine 37-jährige Pedelec-Lenkerin mit angehängtem Kinderanhänger auf dem Radweg verbotswidrig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von Wetzgau kommend in Richtung Mutlangen unterwegs war und an der Einmündung Im Laichle/Deinbacher Straße auf die Straße fuhr, kollidierte sie mit einer dort fahrenden 48-jährigen Peugeot-Lenkerin. Die Pedelec-Lenkerin wurde dabei schwer am Bein verletzt. Das im Kinderanhänger mitfahrende Kind sowie die Peugeot-Lenkerin blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Bereits am Mittwochmorgen wurde gegen 7.45 Uhr eine 14 Jahre alte Radlerin ebenfalls schwer verletzt. Sie befuhr die Friedhofstraße in Richtung Wetzgauer Straße, als das Hinterrad aufgrund einer technischen Ursache blockierte. Das Mädchen kam in der Folge zu Fall, wodurch sie sich eine schwere Armverletzung zuzog.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmittag, 12 Uhr wurde an einem schwarzen BMW die Fahrertüre zerkratzt und ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Hinteren Schmiedgasse. Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

