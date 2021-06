Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz nach Meldung eines Schussgeräusches

Aalen (ots)

Fichtenberg: Polizeieinsatz nach Meldung eines Schussgeräusches

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass ein Schussgeräusch aus einem Schuppen in der Fichtenberger Straße kam. Da zunächst von einer Gefahrensituation ausgegangen werden musste, kam die Polizei mit vier Streifen und entsprechender Schutzausstattung an die Örtlichkeit. Nach der Überprüfung des Schuppens und des umliegenden Bereiches konnte ausgeschlossen werden, dass ein Schuss gefallen war. Die bei der Polizei eingegangene Mitteilung war eine Fehleinschätzung.

