POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Senior nach Sturz von Fahrrad leicht verletzt & Unfallflucht

Weinstadt: Senior nach Sturz von Fahrrad leicht verletzt

Ein 86 Jahre alter Mann fuhr am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr mit seinem Pedelec den Badweg entlang und wollte nach links in den Ginsterweg abbiegen. Hierbei stieß der Senior gegen den Bordstein und prallte anschließend gegen einen Gartenzaun. Der Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, erlitt leichte Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker fuhr am Mittwoch gegen 11:15 Uhr die Ludwigsburger Straße entlang und beschädigte hierbei einen geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen blauen Lkw mit Anhänger und tschechischer Zulassung gehandelt haben. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

