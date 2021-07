Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall wegen verdeckter Sicht (24.07.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag haben zwei Autofahrer auf der Kreuzung Europastraße und Grenzbachstraße einen Unfall verursacht. Ein 31-jähriger Fahrer eines Audis fuhr auf der Grenzbachstraße in Richtung Kreuzung Europastraße. Beim Umschalten der Ampel auf Grün fuhr der 31-Jährige los. Aufgrund der verdeckten Sicht durch einen Lastwagen, hielt er erneut an bevor er auf die Europastraße in Richtung Zoll abbog. Beim Abbiegen des Audis durfte jedoch bereits der Querverkehr fahren. Aus Richtung Europastraße bog zeitgleich mit dem Audi ein BMW-Fahrer im gleichen Alter auf die Grenzbachstraße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Linksabbieger. Der Gesamtschaden liegt bei rund 30.000 Euro. Es gab keine Verletzten.

